滙豐預告明年計劃恢復季度派息　午後股價倒升　重上50元

撰文：張偉倫
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滙豐（0005）中期業績較市場人士預期理想，增加派息至9美仙之餘，該行更指出計劃在2023年恢復派季度。

受到業績理想，滙豐股價午後由跌轉升，最新報50.55元，轉升2.3%。

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