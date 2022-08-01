澳門上月賭收按年大跌95.3%至不足4億澳門元

撰文：張偉倫
出版：更新：

澳門政府公布上月賭收為3.98億澳門元，按年跌95.3%，較市場人士預期的97%跌幅為低。

今年首7個月澳門賭收為267億澳門元，按年跌53.6%。

澳門賭業
澳門
你可能感興趣