上季本港經濟按年跌1.4%　政府﹕按季已見反彈　料餘下時間續恢復

香港經濟連續兩季按年出現收縮。政府統計處公布，上季香港經濟按年收縮1.4%，而首季則按年收縮3.9%。本港生產總值下跌，與季內對外貿易表現疲弱所致。

政府又指出上季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及今年全年本地生產總值的修訂預測，將會於下周五（12日）公布。

政府發言人表示，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。隨着本地疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施的幫助，本地活動略見恢復。然而，近期2019冠狀病毒病確診數字回升和金融狀況收緊，影響了季度後期的復蘇勢頭。

外圍方面，環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。根據預先估計數字，實質本地生產總值在今年第一季按年收縮3.9%後，跌幅在第二季改善至1.4%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在上一季下跌2.9%後，在第二季反彈0.9%。

按主要開支組成部分分析，私人消費開支按年幾無變動，整體投資開支跌幅收窄。整體貨物出口按年跌幅擴大，但服務輸出轉為溫和上升。

消費券計劃繼續支持需求

展望未來，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現。供應側的干擾和烏克蘭局勢持續緊張令先進經濟體通脹高企，以及許多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長。雖然內地經濟應會進一步復蘇，但或未能完全抵銷先進經濟體轉差的影響。不過，如果內地與香港之間的跨境陸路運輸持續改善，或能為香港的對外貿易提供一些緩解。

本地方面，經濟活動在今年餘下時間料會進一步恢復，但程度將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響。消費券計劃和其他政府推出的支援措施應會繼續支持需求。社會各界必須繼續與政府齊心合力，令本地疫情維持受控。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，第二季私人消費開支與上年同期比較實質大致維持不變，而第一季則下跌5.8%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，繼第一季上升6.7%後，在第二季與上年同期比較實質上升13%。

本地固定資本形成總額，第二季與上年同期比較實質下跌3%，而第一季的跌幅為7.8%。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得8.6%的實質跌幅，較第一季4.5%的跌幅加劇。按國民經濟核算定義計算，貨品進口繼第一季下跌5.9%後，在第二季實質下跌6.2%。

服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升1.8%，而第一季則下跌2.9%。服務輸入在第二季實質下跌0.7%，而第一季的跌幅為3.8%。