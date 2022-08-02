阿里巴巴周四放榜　經調整淨利料挫35%　專家︰有貨者睇位就沽！

阿里巴巴（9988）將於周四（4日）公佈截至6月底止的2023財年首季業績，大行預料仍未能扭轉跌勢，期內經調整淨利大跌35%，可能成為全年最差的季度。不過，專家認為，受累於中美審計事件，阿里被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，或面臨退市危機，前景不明，而隨著港股轉勢，阿里或進一步下跌至80元左右，籲「有貨」的投資者可「睇位」沽！



彭博綜合預測，阿里巴巴首季的收入中位數為2,034億元（人民幣．下同），按年減少1.2%，為阿里2014年9月美國上市以來首錄跌幅，而經調整淨利更大跌35%至284億元，跌幅較對上一季度的24%擴大，連續4個季度下滑。

市場預料內地新冠疫情拖累阿里巴巴業務，其商品交易總額（GMV）下降及佣金到款率、本地生活服務旗下餓了麼及雲服務項目交付均受影響，以及預期新業務「淘寶特價版」及「淘菜菜」虧損。

大行預料阿里巴巴首財季經調整淨利大跌35%，可能成為全年最差的季度。（網易圖片）

消費業務受到疫情衝擊

在近日致股東的信中，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇重申三大戰略，包括消費、雲計算和全球化，作為集團面向未來堅定不移的方向和指引。

截至3月底，阿里的年度活躍消費者達13.1億，並產生年度GMV（商品交易總額）約83,170億元，當中內地活躍消費者總數超過10億。

阿里巴巴核心業務消費方面，內地券商國信證券表示，阿里巴巴核心電商平台業務目前面臨宏觀經濟放緩、核心品類受到衝擊的壓力，預計首季為全年業績低點。招商證券上月初曾發表報告指，上海、北京等多地受疫情影響嚴重，阿里上季多項業務承壓，預計GMV（商品交易總額） 按季低雙位數下降。該行又指出，部分訂單由於疫情原因被取消，影響佣金到款率，同時阿里加大商家的扶持政策，預計佣金將按年下降。

不過，德銀上月中旬曾發表報告，預計隨著上海解封以及今年618促銷活動GMV錄得按年增長，認為阿里已渡過最艱難季度。該行將阿里目標價由152元下調至151元，維持「買入」評級。

券商認為，阿里巴巴核心電商平台業務目前面臨宏觀經濟放緩、核心品類受到衝擊的壓力，預計首季為全年業績低點。（微信@政知圈）

全球化及雲業務受阻

至於雲業務，2022財年首次實現盈利，市場寄予厚望，惟阿里或面臨數據失竊的問責調查。《華爾街日報》報道，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件被上海市當局約談，被約談的高管包括負責數碼政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松。

招商證券認為，阿里雲客戶需求疲軟、項目交付受阻影響業務增速，但料盈利水平維持穩定。此外，新業務方面，該行估計，阿里仍以減虧提效策略為主，預計淘特虧損按年減少，而淘菜菜虧損額將按季下降。

國際業務亦傳出負面消息，目前阿里旗下的國際商務零售業務主要包括全球業務AliExpress、專注東南亞市場的Lazada、土耳其市場的Trendyol等。

外媒報道指，由於俄烏戰爭，阿里巴巴在俄羅斯的合資企業AliExpress Russia已裁減近半員工。同時，土耳其匯率變動亦可能影響Trendyol的收入。此外，Lazada在5月時因一則廣告，被認為觸犯泰國皇室底線，遭到當地保皇人士的抵制。

譚朗蔚認為，隨著港股轉勢，阿里或進一步下跌至80元左右。（高仲明攝）

專家：阿里或跌至80元 有貨者「睇位」就沽

對於大行預測阿里巴巴首財季盈利大跌三成，富昌證券聯席董事譚朗蔚認為預測合理，但無論業績好與壞都已過去，重要的是阿里前景不明，內地對平台經濟的監管仍未放鬆，阿里國際業務的發展亦不如預期，再遭美國列入「預定摘牌名單」，均是利淡因素。

不過，富瑞發表研究報告指，阿里股價下跌為市場的「下意識反應」，但該行相信中方非常期望解決與美國之間的審計問題，因此談判將繼續，又指退市最後期限仍為2024年，中國依然有時間解決問題。

阿里近日已向港交所申請改為雙重主要上市地位，或為美退市作準備。譚朗蔚指出，意味著更多的交投會發生在港股，但並不代表阿里股價會上揚，隨著港股轉勢，阿里股價或進一步下跌至早前的低位80元左右。

他解釋道，恒指短期平均線（10天線、20天線）已跌穿中長期平均線（50天線），出現死亡交叉，顯示港股反彈已完，開始轉勢，與1月、2月情況一樣，即將迎來新一輪跌浪，恒指或下試182000點，故持倉阿里的投資者可以「睇位」就沽出，「冇貨」的投資者則不宜沾手。