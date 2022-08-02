佩洛西擬訪台　觸發亞太區爆小股災　港股跌476點

美股在8月份首個交易日低收，同時油價亦受到投資者擔心經濟衰退影響而下挫，紐約期油挫逾4%，布蘭特期油亦曾失守每桶100美元大關，預料今早油股將受壓力。昨日滙豐（0005）公布中期業績後攀升，該行在倫敦股價亦見上揚，今日能否延續上日升勢，乃是投資者關注焦點。另一方面，就中概股的審計爭議，美方再發聲，美國公眾公司審計監督委員會主席Erica Williams表示，北京當局可能會要求敏感企業自願從美國下市，該機構仍可就審查權限具追溯權。一眾在港美兩地掛牌的企業，或會成為投資者關注對象。



【16:27】成份股中僅創科可以高收

美國眾議院議長佩洛西擬訪台，台海氣氛漸趨緊張，觸發投資者恐慌情況，亞太區股市今日普遍低收，港股更一度大跌逾600點，貼近19500點邊緣。

恒指收市報19689點，跌476點，國指跌174點，報6702點，科指報4194點，跌129點，成交額為1,180億元。

今日大市跌勢極為全面，僅創科（0669）可以倖免。

至於今日跌市重災區為內房及物管股，其中碧桂園服務（6098）瀉7.5%，為今日表現最差藍籌股，碧桂園（2007）及龍湖（0960）則分別挫6.5%及4.7%。

醫藥股同樣低收，中生製藥（1177）跌3.8%，阿里健康（0241）跌3.6%。

金融股亦面臨沽壓，友邦（1299）跌2.8%，恒生（0011）跌4.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.8%，收市報87.05元。

【15:49】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3186點，升73點，深成收市報12120點，跌293點，滬深300指數收市報4107點，跌81點，創業板收市報2678點，跌55點。

亞太區股市亦全線低收，日股跌398點，報27594點，台股跌234點，報14747點，韓股跌2439點，跌12點。

港股方面，恒指收市報19619點，跌546點，國指報6673點，跌203點，科指最新報4168點，跌155點。

【13:56】港股跌幅午後收窄

港股午後跌勢略為減輕，恒指最新報19663點，跌502點，國指報6689點，跌186點，科指跌141點，報4182點。

創科（0669）逆市上揚，最新報87.05元，升0.06%。

【12:30】港股半日跌545點

台海局勢漸趨緊張，觸發港股今早明顯下挫，更一度跌逾600點。

恒指最新報19619點，跌545點，國指跌202點，報6674點，科指報4157點，跌166點，成交額為676億元。

69隻成份全面下跌，其中碧桂園服務（6098）未止瀉，半日跌8.3%，為今早表現最差的成份股，中午收市報14.44元。融創服務（1516）跌3.2%，保利物業（6049）跌3%。

內房股方面，碧桂園（2007）低見2.7元，中午收市報2.76元，跌5.1%，龍湖（0960）跌3.2%。

科技股方面，阿里（9988）曾失守87元，中午收市報87.05元，嗶哩嗶哩（9626）跌8.2%，京東（9618）跌4.2%。

醫藥股下跌，藥明生物（2269）跌5%，中生製藥（1177）跌4.9%，石藥集團（1093）跌4.2%。

銀行股方面，滙豐（0005）跌2.1%，恒生（0011）跌3%。

【10:49】恒指跌逾600點

港股跌勢持續擴大，曾跌逾600點，最新報19541點，跌624點，國指跌236點，報6639點，科指報193點，報4130點。

今早曾獲投資者追捧的軍工股，股價走勢已回軟，中航科工（2357）跌2.2%，報3.93元，中船（0317）升0.5%，報7.78元。

晶片股中芯（0981）跌4.1%，華虹（1347）跌4.8%。

贛鋒鋰業（1772）跌5.2%，洛陽鉬業（3993）跌4.7%。

【10:31】恒指跌穿19600點

恒指跌勢擴大，最新報19595點，跌569點，國指最新報6661點，跌214點，科指跌174點，報4149點。

碧桂園（2007）跌7.4%，報14.58元。

小米（1810）跌5.9%，報11.42元。

醫藥股方面，藥明生物（2269）及阿里健康（0241）均跌5.6%。

【09:50】亞太區股下挫 日股瀉逾400點

亞太區股市普遍下跌，日股跌414點，跌27578點，台股跌255點，報14726點，韓股跌2436點，跌16點。

【09:43】港股跌幅擴至逾500點

台海局勢日益緊張，軍工股今日獲投資者追捧，中船防務（0317）升幅曾擴大至7.9%，最新報8.09元，升4.5%，中航科工（2357）升3.5%。

港股跌勢擴大，恒指最新報19630點，跌535點，國指報6665點，跌210點，科指報4153點，跌170點。

物管股未止跌，碧桂園服務（6098）跌5%。

【09:25】恒指低開222點

恒指最新報19943點，低開222點，國指最新報6782點，低開94點，科指最新報4242點，低開82點。

滙豐（0005）最新報52.05元，高開0.4%，旗下恒生（0011）最新報130.2元，平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報89元，低開0.7%，有B站之稱的嗶哩嗶哩（9626）最新報182元，低開4.7%。

內房方面，碧桂園（2007）最新報2.82元，低開3.1%，龍湖（0960）低開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）最新報132元，低開1.6%。

中船防務（0317）高開3.9%，報8.04元。