日圓續反彈　兌港元升穿6算　美滙指數回軟

撰文：黃文琪
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市場憂慮美國經濟衰退，美滙指數回軟，日圓反彈，低位累計反彈逾5%。美滙指數現報105.23，跌0.21%。

日圓兌美元高見131.8，現報130.68，兌港元現報6.01，升0.7%。

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