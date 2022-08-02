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日圓續反彈 兌港元升穿6算 美滙指數回軟
撰文：
黃文琪
出版：
2022-08-02 09:55
更新：
2022-08-02 09:55
市場憂慮美國經濟衰退，美滙指數回軟，日圓反彈，低位累計反彈逾5%。美滙指數現報105.23，跌0.21%。
日圓兌美元高見131.8，現報130.68，兌港元現報6.01，升0.7%。
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