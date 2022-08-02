MIRROR演唱會視訊器材供應商ITP　股價「閃崩」近80%後收復失地

MIRROR紅館第四場演唱會發生恐怖意外，表演期間場內一部大型屏幕由高處墜下，壓倒最少兩名舞蹈員。

創業板公司In Technical Productions（ITP；8446）據報有份負責今次演唱會工程，其董事楊浩廷之後發聲明澄清，指工作部份只包括提供合適及合規的視訊器材並安裝到主承辦商提供及指定的結構工程上，沒有參與任何有關放置巨型懸空屏幕的結構和懸掛鋼索的制作及其機械工程的運作。

股價「閃崩」七成六

ITP股價於事發後一度破頂，升至11.86元水平。不過今日（2日）卻「閃崩」七成六，至2.5元水平，之後跌幅逐步收窄，收市報9.37元，跌10.077%，近乎收復「閃崩」後的所有跌幅。

政府部門相繼介入調查MIRROR紅館演唱會嚴重事故。（資料圖片）

資料顯示，ITP過去曾多次負責演唱會的視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果等，不少演唱會甚至政府官方活動的視像工程，均由該公司負責。ITP亦在年報簡介指，公司主要於香港、澳門、中國及台灣為演唱會及活動提供視像顯示解決方案服務。

公司最新市值近75億元， 不過翻查最近12個月的業績，截至今年2月底止，近一年虧損達2,270萬元；12個月內的收入只有2,420萬元，當中主要收入來自視像顯示解決方案服務收益，似乎與其「身價」不乎。

至於其中一名受傷的舞蹈員為李啟言（阿Mo）， 他頸椎第四及五節爆裂骨折，事發後進行了兩次大手術，修補受損的頸椎骨骼，目前仍在深切治療部留醫。