方國珊陪滙豐散戶請願　劉太稱靠股息為生：跌到50幾蚊唔知點生活

滙豐（0005）今日（2日）於九展復辦非正式股東會議。西貢區議員方國珊表示，代表逾500個股東要求該行交代2020年所承諾派息安排，當中涉及338億元。

她指，明白基於英國監管機構要求，滙豐需停派息，但當年安排令大量股民失望，「無理由用香港小股東嘅錢去救英國股市，只顧英國國家利益，依家係無視我哋小股東！」

她又指，希望滙控總部及亞洲業務分拆上市後，令運作暢順及保持獨立性，以減少其他國家及政治對亞洲市場影響，如英國現時面對通脹問題及俄烏戰爭，不會再波及本港市場。她又特別提到昨日（1日）公布的業績，指上半年有68.7%的業務在亞洲地區，可見將亞洲業務分拆在港上市的重要性。

劉太指自己一直以滙豐的利息為生。（盧翊銘攝）

在方國珊旁邊的一名小股東劉太指，自己一直靠收取滙豐的股息為生，「滙豐係我嘅希望，我百幾元買入到依家跌到50幾蚊，我都唔知點生活。」被問到持股量時，她一度硬咽，指接受不到衝擊而不想再提。

記者於現場另外訪問了多名股東，大部分均支出分拆，僅有少數反對。反對的陳婆婆持有股份數十年，她雖然不滿意派息政策，但若果分拆對未來業務帶來損害，她會支持管理層決策。

另外一名男股東於股東會上指出，分拆會破壞環球網絡，令滙豐由國際銀行淪為等同恒生等的本地銀行，滙豐並不需要成為第二家恒生。另外分拆之後，滙豐變相在一國兩制下，內地政府也可能有管控權，而這不是市場樂意所見。

管理層對派息未如股東預期而表示歉意．（盧翊銘攝）

集團主席杜嘉祺及行政總裁祈耀年於非正式股東會議上指稱，對派息未如股東預期而表示歉意，惟對近日的架構改組建議，杜嘉祺表示反對，認為分拆或會破壞滙豐價值，並不會股東帶來利益。