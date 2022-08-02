滙豐對派息不似預期感歉意　重申分拆帶來負面衝擊勢拖累股息水平

滙豐（0005）今日（2日）於九展復辦非正式股東會議。主席杜嘉祺於開場發言時提及，對於早前曾暫停派息，及派息未如預期感深切歉意，明白不少股東依賴股息維生，惟當時想派息但無能為力，他表示，不預期會再發生暫停派息的情況。

日前公佈的中期業績，該行股息已按年增近30%至9美仙，明年將恢復派發季度股息，2023及2024年派息率將提升至約50%。

會上有股東要求派特別息，去補償早期承諾但未能派發的季息，他就未有直接回應，但稱會繼續執行現行策略，帶動業務及股息增長，未來會考慮是否進一步提升派息比率。

管理層：反對分拆或遷冊

對於多名股東提出的分拆亞洲或香港業務的訴求，管理層以影響派息作回應。杜嘉祺認為，分拆會涉及大額成本，亦需時3至5年時間，並影響銀行環球網絡，對亞洲及香港市場的收入、市場價值等帶來負面衝擊，最終影響派息。

他指，香港為國際金融中心，需要滙豐這類國際性金融機構，令資金能夠暢順地流出流入。至於會否遷冊至其他地方則暫不考慮，因目前英國能提供稅務優惠，遷冊會失去該優勢。

至於有股東要求，將分拆議題交由股東集體投票決定時，若獲得通過，會否得到董事會認可。杜嘉祺回應指，股東自行投票的行動並不符合聯交所規定，董事會認為，支持管理層提升股東利益的最佳做法就是提升回報及利潤，從而提升股價及派息水平。