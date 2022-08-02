佩洛西訪台｜恒指夜期高水56點　專機已抵達台灣

美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)今晚可能訪台，令台海局勢緊張，中國外交部發言人華春瑩今天﹙2日﹚在例行記者會表示，這是美方挑釁，揚言佩洛西訪台，「美國必將付出代價」，事件亦為金融市場帶來震盪。

【23:12】恒指夜期高水56點

美國眾議院議長佩洛西剛抵達台灣。

恒指夜期升148點，現報19745點，高水56點。

【22:21】 恒指夜期低水119點

佩洛西專機進入台灣空域，解放軍蘇-35戰機同時穿越台灣海峽，恒指夜期由升轉跌，現報19570點，跌27點，低水119點。

美股仍見紅，道指挫260點或0.79%，報32538點；納指挫54點或0.44%，報12314點；標指挫22點或0.55%，報4096點。

【21:42】 恒指夜期低水61點

美國三大指數開盤齊跌，道指跌逾百點，納指跌0.62%，標普500指數跌0.40%。

恒指夜期倒升31點，報19628，低水61點。

【20:37】 恒指夜期低水181點

台灣台北市警方證實，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）乘搭的航班，將於今晚10時降落於台北松山機場，車隊將直接前往下榻君悅飯店，警方啟動「鴻賓勤務」將沿途交通管制，今晚出動400名警力，預計明日行程700名警力。

恒指夜期現跌89點或0.45%，報19508點，低水181點。

【19:28】道指期貨跌近200點

道指期貨暫報32580點，跌187點。另外，恒指夜期下挫，現報19541點，跌56點，低水148點。