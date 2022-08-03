恒指升幅收窄至33點　吉利飆近6%　騰訊重上300點｜持續更新

美國眾議院議長佩洛西的專機，已於周二深夜降落台北松山機場。其訪台之行引發台海局勢升溫，亦拖累美股低收，道指跌逾400點。經過左了一日跌市後，亞太區股市今早趨向平靜，日本股市在早段更出現反彈。另一方面於周一大跌的油價，亦已回升。



【10:45】恒指升幅收窄至33點

恒指升幅收窄，最新報19722點，升33點，國指最新報6717點，升15點，科指升44點，報4238點。

吉利（0175）升5.8%，最新報17.98元，比亞迪（1211）升1.6%，長汽（2333）升1.1%。

科技股阿里（9988）升3.3%，最新報89.9元，騰訊（0700）股價重上300元，收市報300.4元，升1.8%。

【10:12】中資保險股走勢個別

中資保險股走勢個別，其中發盈警的中再保（1508），今早股價明顯下跌，最新報0.58元，跌4.9%，中人壽（2628）跌1.1%，平安（2318）升0.1%。

恒指最新報19835點，升145點，國指最新報6767點，升65點，科指最新報4278點，升84點。

【09:42】港股升幅擴大

港股升幅一度擴大至逾200點，並且重上19900點，最新報19886點，升197點，國指最新報6787點，升85點，科指升92點，報4286點。

科技股造好，阿里（9988）升4.4%，企穩90元，最新報90.85元，京東（9618）升2.7%，報234.4元。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升1.7%。

【09:24】恒指高開176點

恒指高開176點，最新報19865點，國指最新報6777點，高開74點，科指高開75點，報4269點。

金沙（1928）高開2.1%，阿里（9988）重上90元，高開4.4%，報90.85元。

物管股碧桂園服務（6098）反彈，最新報14.92元，高開2.5%。

滙豐（0005）高開0.9%，報51.45元。