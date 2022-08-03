澳門珠海今午6時起通關　賭股上揚　錦州銀行逆市瀉2成｜持續更新

美國眾議院議長佩洛西的專機，已於周二深夜降落台北松山機場。其訪台之行引發台海局勢升溫，亦拖累美股低收，道指跌逾400點。經過左了一日跌市後，亞太區股市今早趨向平靜，日本股市在早段更出現反彈。另一方面於周一大跌的油價，亦已回升。



【14:09】恒指升166點

錦州銀行（0416）股價大跌，曾低見0.76元，最新報0.79元，瀉20%。

濠賭股則上揚，金沙（1928）升4.4%，永利（1128）升3.9%，澳博（0880）升3.2%。珠澳聯防聯控澳方工作組指出，由今日下午6時起，由澳門前往珠海人員須持24小時內核酸測查陰性證明。

恒指最新報19855點，升166點，國指升72點，報6774點，科指升96點，報4290點。

【13:36】港股升幅擴大至200點

港股午後升幅擴大，恒指最新報19889點，升200點，國指升83點，報6785點，科指升111點，報4305點。

信義玻璃（0868）升4.8%，網易（9999）升2.6%。

【12:24】港股半日反彈120點

恒指反彈，半日揚120點，其中晶片股表現較突出，中芯（0981）彈升8.6%，為表現最佳成份股。

恒指中午收市報19809點，升120點，國指中午收市報6755點，升53點，科指升94點，報4288點，成交額為546億元。

除卻中芯外，其同業華虹（1347）亦獲投資者追捧，中午收市報23.65元，升4.6%，晶門（2878）飆7.7%。

軍工股亦上揚，中船防務（0317）揚6.9%，中航科工（2357）升8%。

科技股方面，阿里（9988）升3.9%，報90.45元，騰訊（0700）升2.6%月，企穩300元，中午收市報302.8元，美團（3690）升0.8%。

濠賭股亦反彈，金沙（1928）升2.9%，永利（1128）升1%。

不過內房及物管股亦未見起色，碧桂園服務（6098）跌3.7%，中海外（0688）跌2.6%。【10:45】恒指升幅收窄至33點

恒指升幅收窄，最新報19722點，升33點，國指最新報6717點，升15點，科指升44點，報4238點。

吉利（0175）升5.8%，最新報17.98元，比亞迪（1211）升1.6%，長汽（2333）升1.1%。

科技股阿里（9988）升3.3%，最新報89.9元，騰訊（0700）股價重上300元，收市報300.4元，升1.8%。

【10:12】中資保險股走勢個別

中資保險股走勢個別，其中發盈警的中再保（1508），今早股價明顯下跌，最新報0.58元，跌4.9%，中人壽（2628）跌1.1%，平安（2318）升0.1%。

恒指最新報19835點，升145點，國指最新報6767點，升65點，科指最新報4278點，升84點。

【09:42】港股升幅擴大

港股升幅一度擴大至逾200點，並且重上19900點，最新報19886點，升197點，國指最新報6787點，升85點，科指升92點，報4286點。

科技股造好，阿里（9988）升4.4%，企穩90元，最新報90.85元，京東（9618）升2.7%，報234.4元。

內需及消費股方面，潤啤（0291）升1.7%。

【09:24】恒指高開176點

恒指高開176點，最新報19865點，國指最新報6777點，高開74點，科指高開75點，報4269點。

金沙（1928）高開2.1%，阿里（9988）重上90元，高開4.4%，報90.85元。

物管股碧桂園服務（6098）反彈，最新報14.92元，高開2.5%。

滙豐（0005）高開0.9%，報51.45元。