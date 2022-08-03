香港7月PMI降至52.3　員工短缺拖慢經濟復甦步伐

7月份標普全球香港特區採購經理指數（PMI）由6月的52.4，降至52.3，反映香港私營經濟於7月連續4個月擴張，景氣狀況進一步好轉，但增長率較上月放緩。

數據顯示，由於7月份需求轉佳，企業連續第四個月增產。至於新接訂單，則受惠於疫情趨穩、防控政策放寬，因此連升四個月，情況與產出相符。

不過，價格方面，整體投入成本於7月已連升22個月，有關升幅由採購價格與員工成本兩者帶動。業者普遍指出，原材料及運輸成本上揚，推高採購價格；公司為保持員工陣容，也調整了僱員的薪酬。企業匯報，銷售價格已連續5個月累升，顯示投入成本出現通脹，但有關升幅屬目前擴張期內最小。

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，7月數據顯示訂單需求與業務營運的增長惠及整體行業，本港私營經濟於7月持續好轉。就業水平重現跌幅，乃7月PMI最為消極的一環，但人手縮減由員工自願離職所觸發，而非由公司主導。倘員工短缺的問題持續，則可能拖慢本港私營經濟復甦的步伐。

展望未來一年，本港私營企業於7月由看淡轉為樂觀，業者普遍期望疫情紓緩、內地放寬防疫限制後，經濟得以持續復甦，因此看好前景。