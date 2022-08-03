大行紛唱好滙豐　高盛上調目標價至75元

滙豐控股（005）日前剛公佈的中期業績及中期派息水平均佳於市場預期，又宣布明年將重啟季度派息，多家大行紛紛發出報告唱好，並上調目標價，當中高盛最樂觀，將目標價由70元上調至75元，維持買入評級。

滙控周一股價急升至51.85元，但周二隨大市走軟，全日跌1.64%至51元，周三截至早上11點，報50.9元，跌0.2%。

高盛報告表示，滙控第二季業績大幅高於該行及市場預期，主要由於收入超預期，開支低於預期，信貸素質也佳於預期，並將明年有形股本回報由10%提升至12%，2023及2024年派息率也提升至50%。該行將其2022年至2025年的每股盈利預測分別上調11%、6%、3%及4%，每股派息預測分別上調4%、3%、4%及8%，並預計明後兩年的有形股本回報率將高於滙豐預測，分別達12.1%及12.8%。

摩根士丹利發表報告表示，滙控第二季業績表現強勁，季度收入達131億美元，佳於市場預期2%。 該行表示，滙控明年的有形股本回報率指引升至超過12%，主因預期淨利息收入表現及成本節約可持續至明年。 該行將滙控目標價由59元升至61.3元，評級維持「與大市同步」，並調升其今明兩年盈利預測分別14.9%及8.9%。

中金發表研究報告表示，滙控第二季收入及利潤表現均大幅高於該行預期，主要來自利率上升帶動淨利息收入改善、經營費用控制良好、撥備計提好於預期以及遞延所得稅資產的一次性因素。該行上調對滙控今明兩年盈利預測43.4%及12.4%，至132.24億及186.47億美元。維持對其「中性」評級 ，上調目標價8.9%至62.32元。