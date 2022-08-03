大華銀行上季多賺11%　淨利息收入增18%

大華銀行今年上半年錄得淨溢利達 20億新加坡元（約116.3億元），按年增長保持穩定。第二季度淨溢利為11億新加坡元（約64億元），按年升 11%。董事會宣佈每股普通股中期股息為60仙，派息率約為50%。

在利潤大幅改善和貸款增長穩健的帶動下，大華銀行第二季淨利息收入按年升18%。資產質素繼續保持韌性，總信貸成本為22個基點，不良貸款率（NPL）為1.7%。

上半年大華銀行的批發銀行業務收入按年上升16%至29億新加坡元（約168.7億元），主要受惠於短期營運資本及債務資本市場交易帶動的利潤提升及貸款增長。期內集團支持企業客戶於亞洲區內拓展業務，貸款及投資銀行費用因而再創新高。儘管環球宏觀經濟不確定性造成短期阻力，但集團的跨境收入仍按年增長13%。

零售業務收入於上半年按年下跌 3%至17 億新加坡元（約98.9億元），主要因市場不確定性令投資者取態審慎，財富增長勢頭有所減弱。高端客戶的資產管理規模保持在1,380億新加坡元（約8,024.7億元）水平。集團的存款業務利潤及交易量於亞洲區內主要市場均錄得增長，而隨著區內各國邊境重開及旅遊限制放寬，信用卡支出亦錄得強勁增長。