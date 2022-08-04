港股企穩2萬點　全日彈升406點　惟交投淡靜成交額不足900億元

美國眾議院議長佩洛西昨日已結束訪台行程，並前往韓國繼續進行其亞洲訪問。美國股市於周三反彈逾400點，不過油價卻受油組決定增產影響而回落。今早亞太區內股市上揚，其中日股更曾收復28000點。由於今日收市後長和系及阿里巴巴（9988）公布業績，業績表現將成為市場人士焦點。



【16:32】港股勁升逾400點

港股今日勁升逾400點，企穩2萬點，惟交投仍淡靜，全日成交額不足900億元。

恒指收市報20174點，升406點，國指升142點，報6879點，科指升134點，報4381點，成交額為889億元。

九倉置業（1997）已在今日中午公布中期業績，公布業績後股價升幅明顯擴大，收市報36.05元，升6.7%。其他收租股方面，希慎（0014）升0.8%，置富（0778）升0.8%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升6.3%，瑞聲（2018）升1.8%。

科技股方面，阿里（9988）升5.1%，收市報95元，騰訊（0700）升3.1%，美團（3690）升3.8%。

銀行股方面，滙豐（0005）升1.2%，收市報51.6元。

【15:07】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3189點，升25點，深成收市報12065點，升82點，滬深300指數收市報4101點，升34點，創業板收市報2640點，升11點。

亞太區股市方面，日股升190點，收市報27932點，韓股升11點，報2473點，台股則跌74點，報14702點。

港股方面，恒指收市報20107點，升340點，國指升122點，報6859點，科指升115點，報4362點。

【14:23】港股升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大至逾300點，最新報20094點，升327點，國指升119點，報6855點，科指升112點，報4358點。

舜宇光學（2382）升5.7%，報111.2元。

【12:57】港股半日揚287點

港股今日繼續反彈，恒指中午收市報20054點，升287點，國指報6838點，升101點，科指報4340點，升93點，成交額為508億元。

阿里系表現理想，阿里健康（0241）升4.9%，為今早表現最新報4.71元，將於收市後公布季績的阿里（9988），升4%。

科技股獲投資者追捧，京東（9618）升4.5%，美團（3690）升2.7%。

【10:21】恒指曾逾400點

恒指升幅曾擴大至逾400點，曾收復20200點，最新報20155點，升388點，國指報6875點，升138點，科指報4377點，升130點。

創科（0669）升4.5%，報91.05元，友邦（1299）升2.9%，報77.05元。

科技股方面，小米（1810）升2.9%，最新報11.94元。

【09:56】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅進一步擴大，最新報20120點，升353點，國指升6862點，升125點，科指最新報4361點，升115點。

阿里系今早表現突出，阿里健康（0241）升6.9%，報4.8元，阿里（9988）升5.1%，報94.95元。

科技股表現理想，京東（9618）升3.7%，報241.8元，美團（3690）升2.7%，報181.9元。

碧桂園服務（6098）彈升3.6%，碧桂園（2007）升2.2%。

【09:26】港股高開244點

恒指最新報20011點，升244點，國指升88點，報6825點，科指升95點，報4341點。

阿里（9988）業績公布前表現突出，高開5.8%，報95.55元。

長和（0001）高開0.2%，報51.05元，長實（1113）高開0.8%，報54.5元。

澳博（0880）宣布供股籌逾30億元，今早低開11.5%，報2.78元。