強積金未止蝕　7月人均蝕200元

強積金上半年表現強差人意，7月受到歐美股市反彈，強積金錄得0.1%的輕微虧蝕，即人均損失200元。月內美股基金創出自2020年11月以來最佳的單月回報，而中港股票則跑輸美股16.51%，為自強積金成立以來最大的單月回報表現差距。

據積金評級數據顯示，7月份強積金成員平均帳戶結餘約23.14萬元，較上月增約600元，但較去年6月高位的26.89萬元低14%。截至7月底，強積金總資產約為1.061萬億元，較前一個月增長約29億元，但較去年6月高峰時的1.221萬億元為低。

積金評級主席Francis Chung（叢川普）表示，中港股票及美股的回報表現差距凸顯一點，就是積金評級及積金局一直強調必須要分散投資。市場在不同時期會高低起伏，要穩住波幅就要好好的分散投資。

他指出，積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金收費既低而且也是現成的分散投資基金選項，當中的資產類別包括美股。對於廣大的強積金成員來説 DIS 是一個可考慮的優質投資方案。

積金局指出，強積金乃跨越30至40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況 ，以免得不償失 。