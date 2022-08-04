長和上半年純利升4.3%至190.88億　中期息增至0.84元

長和（0001）公布，上半年純利190.88億元，按年升4.3%，中期息增至0.84元。

期內，收益為2296億元，按年升8%；EBITDA增長3.5%至705億元。

長和主席李澤鉅表示，隨著各國放寬或全面取消防疫措施，集團業務所在多個市場之經濟活動回升。然而，香港及內地新型冠狀病毒疫情仍然令人擔憂，封城及活動限制影響集團在當地之業務。

一般而言，全球供應鏈中斷，聯同能源及食品價格上漲，將整體通脹率推至多年高位，尤其歐洲，通脹壓力因烏克蘭爆發之衝突加劇。財政及貨幣政策反應迴異，導致貨幣匯率更添波動。全球股票及債務資本市場亦相當動盪。因應集團經營業務所在若干市場陷入衰退之風險上升，集團持續大幅下調對本年度及下年度之增長預期。

上半年，集團繼續靈活應對不同行業及地域中持續轉變之經濟及營商環境，並在面對充滿挑戰之經濟狀況時保持強勁抵禦能力。儘管集團業績因英鎊及歐羅匯率嚴重疲弱而蒙受不利影響，惟集團因能源價格高企而受惠，同時因浮息借款額度有限而受加息影響稍輕。集團之基建業務亦錄得穩定營運貢獻，未被通脹及業務壓力波及。由於集團之資產組合遍佈各地，集團整體而言於期內基本表現平穩。