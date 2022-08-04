瑞銀調查：亞太區六成投資者對股市有信心　比率高於歐美

瑞銀發佈的最新季度《投資者情緒調查》，披露美國及亞太等各地區調查結果，亞太地區方面，投資者樂觀情緒穩定，六成投資者對股市和經濟充滿信心，為所有地區中最高比率。該地區的投資者對能源安全和智慧出行等長期投資主題感興趣。

美國方面，短期投資者對經濟和股市的樂觀情緒，從5月份的58%分別跌至39%和37%。若市場進一步下跌10%，年輕投資者（千禧一代和更年輕的投資者 - 38%）相比年長投資者（嬰兒潮及更年長的投資者 - 18%），更有可能增加對市場的投資配置。

歐洲方面，與5月份的水平相比，全歐洲高淨值投資者對股市和經濟的樂觀情緒分別下降了10個百分點和15個百分點，跌至50%。

調查又指，對通脹和烏克蘭戰爭對經濟和市場影響的持續憂慮下，高淨值投資者的樂觀情緒已降至疫情初期水平。結果顯示投資者關心他們的退休儲蓄，而部分人士則不願進行大筆購買。目前近4分3投資者，擔心會在當前環境下做出錯誤的投資決定，因此偏好持有現金。

瑞銀於2022年6月29日至7月19 日對2,864名投資者和1,129名企業家進行了調查。受訪者的可投資資產至少為100萬美元，或年收入至少為100萬美元。