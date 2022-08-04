張勇﹕阿里續聚焦三大核心業務戰略　公司最好投資就是投資自己

阿里巴巴（9988）主席兼首席執行官張勇於業績電話會議上指出，在一個很不尋常、充滿挑戰的季度中克服重重困難，取得了穩定的業績。根據國家統計局發佈的數據，本季度中國GDP增速為0.4%，是新冠肺炎疫情爆發以來增速最低的季度；4﹑5月份的社會零售商品總額增速因上海等主要城市經歷的疫情影響呈現負增長後，在6月開始轉正。在此背景下，公司總收入保持穩定，並且在多個戰略性業務上改善了經營效率，減少了經營虧損。

他指出面對大環境中的種種不確定性，正如剛剛發佈的年報中所說，公司基本原則是：堅定信心、積極應變和做好自己。堅定信心是堅定對阿里巴巴所在的數字經濟未來的信心，堅信數字化作為大趨勢一定會在社會經濟總量中佔比越來越高、一定是跨行業、跨市場的共同主題；積極應變就是積極適應環境的變化，在社會發展的大勢和經濟的大周期中找准阿里的發展路徑；做好自己則是繼續聚焦消費、雲計算、全球化三大核心業務戰略，實現高質量的增長，並且把ESG作為支撐三大核心業務戰略、實現做一家102年的好公司的基石。

他指出落實到經營層面，圍繞三大業務戰略，應對環境的巨大不確定性、實現高質量增長的基本策略是：在消費領域，發揮遠、中、近場相結合的數字商業基礎設施的優勢，做好用戶分層，聚焦不同消費群體確定性的消費需求。

張勇指出在目前大環境很多不確定因素中，通過自身努力可以拿到的確定性結果。對此抱公司有信心，也看到儘管遇到各種挑戰。但是公司整體財務狀況保持健康，自由現金流充沛，淨現金儲備充足，這是公司最大優勢。在變化莫測的大時代中，最好的投資是投資自己，建設好自己的能力，不斷完善自己，服務好高質量的消費者群體，建設高質量的數字商業基礎設施，和繼續探素高質量的科技創新，為健康、可持續的長期發展進一步夯實基礎。

在會上被問有關如何繼續落實降低成本及提升效率時，張勇指出公司從環境及策略角度考慮，而非從財務角度；優化成本及提高質量是希望提高公司財務靈活度，同時亦會在成本優化與技術投入中取得平衡，如對基礎能力及建設的投入會再持續，期望達到持續發展及提升效率。他又指出有關工作，將有助提升EBITDA邊際利潤率。

談及GMV走勢時，張勇指出在6月份已較4﹑5月有改善，這得益於物流網絡正常化，並指出相關趨勢延續至7月份，相信會較6月有改善。不過他亦提及國統局公布在今年上半年，內地居民消費佔可支配收入比率為64%，較去年同期的69%下降，反映內地居民消費意願仍在恢復中。

至於雲業務前景，張勇指出過去數年雲業務保持高速增長，與消費互聯網行業快速發展有關，預料未來發展繫於內地產業數據化步伐。因此公司對非互聯網企業對雲業務的貢獻非常關注，又指出日後會按行業推出服務。