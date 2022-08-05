港股升40點　九置續升近5%　A股三大指數收漲｜持續更新

美股三大指數周四個別發展，道指及標指雙雙低收，惟納指高收0.4%。Tesla宣布通過股份一拆三計劃，收漲0.4%至925.9元，盤後再漲0.2%。阿里巴巴（BABA）美股一度升8%，至103美元，惟最終升幅收窄至1.8%。



【15：00】港股升40點

港股升40點，報20214點；科指升0.83%，報4417點。內地股市全線上揚，上證升1.19%；深證升1.69%；創業板指升1.62%。

九置 （1997） 績後續上揚，股價午後升近5%，高見37.9元。中芯 （0981） 升逾6%，高見17.82元；華虹半導體 （1347） 升逾13%，報27.65元。

利福國際（1212）短暫停牌，待公布收購及合併守則之內幕消息；同系的利福中國（2136）炒上，一度升21.79%，現仍升近13%，報0.88元。

【13：00】港股午後轉跌

港股午後轉跌15點，報20158點，成交466.9億元；科指升0.43%，報4399點。

中芯 （0981） 午後升幅略擴大至5.14%，高見17.58元；華虹半導體 （1347） 升超9%，高見26.55元。

騰訊（0700）跌近2%；阿里巴巴（9988）跌逾2%。

利福國際（1212）短暫停牌，待公布收購及合併守則之內幕消息；同系的利福中國（2136）炒上，升21.79%，報0.95元。

【12：00】港股半日升18點

港股半日升18點，報20192點，成交466.9億元；科指升0.72%，報4412點。

阿里巴巴 （9988） 績後跌2%，騰訊 （0700） 跌逾1%。

半導體股上漲，中芯 （0981） 升近5%，華虹半導體（1347）升超9%。

內房物管股升，中海外 （0688） 升0.24%，潤地 （1109） 升0.32%；碧桂園服務 （6098） 升逾3%。

【10：18】港股跌31點

恒指最新跌約31點，報20142點，科指升0.03%，報4382點。

阿里巴巴 （9988）最新跌近3%，報92.45元。騰訊 （0700） 跌幅擴大至逾2%，低見304.2元。

九置 （1997） 股價逆市向上，升逾2%高見37元。

【09:20】恒指高開109點

恒生指數開報20283點，升109點或0.54%。

阿里巴巴（9988）績後高開0.42%，報95.4元。

長實（1113）績後股價無升跌；長和（001）則低開0.1%。

醫藥股普遍高開，百濟神州（6160）漲超8%，信達生物（1801）漲超6%，康方生物（9926）漲超5%。