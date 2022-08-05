古天樂電影《明日戰記》推1萬個NFT　冀增強影視IP影響力｜溫多娜

由古天樂擔任總監製及主演的電影《明日戰記》，即將推出1萬個NFT，首階段先推出2,000個特別版 NFT，並於8月6日在官方網站上鑄成並進行預售，翌日正式發售，為期兩日。

特別版NFT預售價為0.15ETH（約1,670港元），正式發售價為0.18ETH（約2,010港元），成功持有者除可獲得稀有度高的NFT外，更可在日後推出的其他OneCool Collective NFT系列中優先獲得空投，及事項投票權等待遇。

次階段8,000個限量收藏版NFT將在8月19日上午9時起公開發售。有興趣者可通過官方交易平台Artzioneer，使用法定貨幣進行交易。所有NFT持有者（包括首階段）將獲得電影戲票換領券乙張以及Hot Toys Cosbaby Q版公仔換領證（兩個一套）。

《明日戰記》NFT 採用創新的可互換機制，允許持有者於所擁有的NFT中互換造型特徵，包括武器、身體裝甲、手臂裝甲、頭盔和背景5個部分，這些可互換元素將實時反映在NFT市場上。持有者亦可於即將推出的《明日戰記：勇者集結》手機遊戲中，使用NFT中的造型角色化身行動。

Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權（Aaron Lau）認為，Web3 是娛樂產業的未來，透過不斷進步的區塊鍊和機器學習等技術，Web3 將能徹底改革，建立一個更加開放、去中心化和安全的互聯網，又指希望與One Cool Group 合作，為所有影視 IP 的持份者創造內容、體驗和價值，以此增強影視 IP 的影響力。