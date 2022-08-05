內房｜中國奧園︰近九成房產項目按進度進行　積極討論資本重組

正在停牌的內房中國奧園(3883)公布，集團近九成房地產項目按計劃及進度進行，繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項目的建設和銷售，降低營運開支，全力設法改善集團的流動性狀況。另外，集團於7月與綠城管理控股﹙9979﹚簽署戰略合作暨廣州雲和公館代建協定，內容有關綠城管理品牌、管理和資源輸出，及項目代建等若干安排。

奧園指出，公司保持與其境內及境外債權人進行建設性對話，以期穩定狀況，保持集團的價值。集團已與若干境內金融機構訂立安排延長本金逾200億元人民幣現有境內融資安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已與其境內債權人進入協商階段。

奧園又稱，鑑於面臨的流動資金問題，正在積極與潛在投資者討論有關資本重組的事宜，作為實施債務重組的一部分。集團目前尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。公司將根據上市規則及適用法律適時作出進一步公告。

另外，奧園稱，已委聘畢馬威企業諮詢(中國)有限公司作為其主要財務顧問。在法律及財務顧問的協助下，公司已經及繼續評估集團的流動資金狀況，並制定一個重組計劃，為所有持份者提供協商一致的解決方案。該工作正在進行中。

集團股份繼續暫停買賣。