時移勢易！　滙豐盈利現況反而較恒生穩定｜鄭昆侖

8月5日，香港的1個日期HIBOR息率已高見1.44厘水平。相比今年1月3日的0.14厘水平， 這表明本地銀行同業拆息不斷提升。近日令美國「Reddit炒股群組」很興奮的事情應該是AMTD Digital以及母公司AMTD Idea的市場炒作活動。涉及香港虛擬銀行股權的AMTD Digital， 一度從12美元升至2,550美元。儘管AMTD Digital很快亦「反高潮」回落至721美元水平，事件亦導致長和（0001）澄清指出集團並沒有直接持有AMTD Digital的股權。至於其母公司AMTD Idea的持股，長和近日指出正洽談出售這些股份。

長和主席兼聯席董事總經理李澤鉅近日表示，集團是一間國際企業，亦因為業務遍佈全球、資產地域多元化，亦持有大量「寶貝（所指的應該是尤其是在英澳加等地的資產）」，令集團整體業績穩定。他亦表明受疫情、通脹及地緣政治等因素影響，全球營商環境均受衝擊。

很明顯市場對於滙控的表現尚算滿意。﹙資料圖片﹚

恒生 vs 滙控：地域分佈其實「有所謂」

至於業務可以分佈全球（而不是集中大中華區)） 在2021年以及2022年而言有可能並非壞事。毫無疑問，自從中國恒大（3333）於2021年第2季起爆發的流動性問題，直接或間接地導致中國「水緊」。

至於上周恒生（0011）以及母公司滙控（0005）所公佈的中期業績，很明顯市場對於滙控的表現尚算滿意，但是出現大幅盈利下滑的恒生似乎不太「收貨」。

以Apple to Apple式的分析，2022年首6個月恒生的淨利息收入僅按年上升4%。儘管環球利率上揚，但是恒生的淨息差（NIM）僅上升0.01厘至1.52厘。由於財富管理收入大跌以及內地貸款撥備大幅上升，因此期內純利大跌46%。管理層亦將首2季的每季派息下調至0.7元水平（由2021年的1.1元），這亦在表面業績情況真是不太有利。

2022年首6個月恒生的淨利息收入僅按年上升4%。﹙資料圖片﹚

至於滙控，上半年淨利息收入按年上升10%，同期NIM由1.23厘擴闊至1.31厘。淨收費水平下跌9%，全球化的業務分佈亦減少了，這由於大中華區的財富管理收入低迷所帶來的衝擊。調整後的稅前盈利跌幅尚算溫和。管理層亦將中期派息由0.07美元調升至0.09美元。

滙控與恒生之間的主要分別，是前者除了在大中華區涉及業務之外，也在英國以及北美地區擁有穩固的銀行業務。

因此，假若大中華區涉及比較上明顯的債務以及房地產市場問題，那麼滙控的盈利波動性或低於恒生。那當然, 我們亦可以說純英美的銀行股（尤其是一些盤房炒功特別出眾的投行），可能是更理想的選擇。渣打（2888）亦因為盤房炒得好，在2022年上半年錄得盈利長。

在2022年，簡單的財富管理以及按揭房貸業務未必易做。相反，懂得在利率、匯市、商品市場炒賣，有可能在逆市中生存過來。

按現價51.1港元計算, 22財年預期股息率大約是4.5%左右。由於今年派息水平下降, 恒生（現價127.3港元)的預期息率僅為2.9%。恒生一直的形象是穩定派息而且高息率，但是時移勢易這種優勢似乎不再存在。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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