美國7月非農業新增職位超預期　押注聯儲局9月加息0.75厘急升溫

美國7月非農業就業人口增幅達52.8萬，遠超市場預期，並創今年2月以來新高，失業率則錄得3.5%，為1969年以來最低。分析師認為，這意味美國經濟尚未陷入衰退，打消美聯儲將從明年春季開始減息的預期，預計將促使美聯儲更激進地加息，經濟前景充滿危機。

美國勞工部周五（5日）公佈，美國7月非農業就業人口增幅達52.8萬，遠超市場預期的25萬。數據並顯示，月內美國各行業就業普遍均有增長，隨著餐廳及酒吧持續復甦，休閒及酒店行業的就業崗位增長強勁。醫療保健及商業服務等的就業人數也有所增加，這些行業包括許多白領崗位。

即使容易受到美聯儲加息影響的行業就業情況，在7月也表現良好。建築公司、製造商及金融公司均增加了就業人數。

7月勞動力參與率則按月有所輕微下降，由62.2%下降至62.1%，但月內平均時薪按年增長5.2%，則較上月略有增速。

9月加息0.75厘升溫至68%

據CME的FedWatch工具顯示，交易員預計美聯儲在9月議息會議後加息0.75厘的可能性為68%，高於周四的34%，另有32%機會僅會加息0.5厘，較周四的66%大幅下跌。

Strategas分析師表示，周五的就業報告打消了對美聯儲明年春季開始減息的任何希望，因為報告與經濟放緩的情況相反。

美國GDP已連續兩季萎縮，經濟衰退風險正在上升，但7月非農業就業數據則顯示企業仍在繼續招聘，經濟尚未進入衰退。市場關注下周三即將公佈的消費者物價指數（CPI），會否為聯儲局加息進一步增添彈藥。