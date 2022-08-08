恒指力保2萬點大關不失　科技股捱沽騰訊跌穿300元　交投繼淡靜

美國股市上周五（5日）走勢個別，其中道指揚76點，納指則低收，不過全周而言，納指仍錄得升幅。由於美國上周五公布的新增非農業職業遠超預期，預測下月聯儲局加息0.75厘機會急升。不過亦反映出當地經濟仍屬強勁。今早亞太區股市未見有明確方向，港股交投會否仍淡靜，為今日投資者可以關注的一環。

另一方面上周末本港新盤銷情理想，以及富力（2777）預告去年業績由盈轉虧等，為行業焦點所在。



【16:28】港股低收 全日跌156點

恒指今日低收，並於2萬點大關拉鋸，最終成功守於關口收市。同時市場仍然低迷，全日成交額749.3億元。

恒指收市報20045點，跌156點，國指收市報6821點，跌80點，科指跌80點，報4335點。

內房股今日表現疲弱，碧桂園（2007）跌6.6%，收市報2.53元，龍湖（0960）跌2.9%，富力（2777）跌3.5%。

物管股亦處於弱勢，碧桂園服務（6098）跌3.8%，保利物業（6049）跌2.9%，融創服務（1516）跌2.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌4.4%，收市報88.8元，騰訊（0700）失守300元，跌2.7%，收市報299.4元，美團（3690）跌2.1%，京東（9618）跌3.3%。

內需股方面，中升（0881）跌2.2%，報40.7元，李寧（2331）跌2.2%。

【15:28】內地股市任勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3236點，升9點，深成收市報12302點，升32點，滬深300指數收市報4148點，跌6點，創業板指數收市報2675點，跌7點。

亞太區股市方面，日股升73點，收市報28249點，台股跌15點，報15020點，韓股升2點，報2493點。

港股方面，恒指最新報20043點，跌158點，國指跌77點，報6824點，科指跌83點，報4332點。

【14:11】恒指企穩2萬點

恒指午後仍企在2萬點樓上，最新報20018點，跌183點，國指最新報6813點，跌88點，科指跌83點，報4332點。

李寧（2331）跌3.8%，報62.85元。

碧桂園（2007）跌3.7%。

【12:24】港股半日跌151點

港股走勢疲弱，曾跌逾200點兼失守2萬點，半日跌151點，報20050點。國指中午收市報6826點，跌75點，科指報4341點，跌74點，成交額為416.8億元。

科技股表現失色，阿里（9988）失守90元，中午收市報89.25元，跌3.9%，騰訊（0700）跌2.1%，報301.2元，美團（3690）跌2.1%，小米（1810）跌2.9%，京東（9618）跌3%。

體育用品股方面，安踏（2020）跌2.2%，報85.8元，特步（1368）跌2.5%，李寧（2331）跌3.1%。

內房股亦受壓，預告去年轉蝕的富力（2777）跌2.9%，龍湖（0960）跌2%，碧桂園（2007）跌1.8%。

銀行股方面，滙豐（0005）中午收市報51.65元，升1.1%。

【11:26】恒指跌153點

恒指重上2萬點，最新報20047點，跌153點，國指最新報6830點，跌72點，科指最新報4340點，跌75點。

科技股普遍下跌，阿里（9988）跌4%，京東（9618）跌3.2%，小米（1810）跌3.1%。

【10:11】恒指跌幅擴大至逾200點

恒指跌幅擴大並失守20000點，最新報19999點，跌202點，國指報6818點，跌83點，科指報4340點，跌75點。

吉利（0175）跌3.7%，報17.18元，阿里（9988）失守90元，報3.7%，申洲（2313）跌3%。

【09:20】港股低開136點

恒指低開136點，報20065點，國指最新報6841點，低開60點，科指低開61點，報4354點。

中生製藥（1177）低開2.2%，阿里（9988）險守90元關，低開3.1%，騰訊（0700）低開1.7%，滙豐（0005）平開。

網易（9999）則逆市高開0.9%，報139.1元。

至於預告去年由盈轉虧的富力（2777），低開2.9%。