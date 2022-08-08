恒指跌幅擴大兼失2萬點關　阿里跌穿90元　吉利挫近4%｜持續更新

美國股市上周五（5日）走勢個別，其中道指揚76點，納指則低收，不過全周而言，納指仍錄得升幅。由於美國上周五公布的新增非農業職業遠超預期，預測下月聯儲局加息0.75厘機會急升。不過亦反映出當地經濟仍屬強勁。今早亞太區股市未見有明確方向，港股交投會否仍淡靜，為今日投資者可以關注的一環。

另一方面上周末本港新盤銷情理想，以及富力（2777）預告去年業績由盈轉虧等，為行業焦點所在。



【10:11】恒指跌幅擴大至逾200點

恒指跌幅擴大並失守20000點，最新報19999點，跌202點，國指報6818點，跌83點，科指報4340點，跌75點。

吉利（0175）跌3.7%，報17.18元，阿里（9988）失守90元，報3.7%，申洲（2313）跌3%。

【09:20】港股低開136點

恒指低開136點，報20065點，國指最新報6841點，低開60點，科指低開61點，報4354點。

中生製藥（1177）低開2.2%，阿里（9988）險守90元關，低開3.1%，騰訊（0700）低開1.7%，滙豐（0005）平開。

網易（9999）則逆市高開0.9%，報139.1元。

至於預告去年由盈轉虧的富力（2777），低開2.9%。