恒生銀行擴闊證券買賣服務至北向ETF通交易

內地與香港金融市場互聯互通項目持續發展，跨境財富管理需求也與日俱增，由今天(8月8日)起，恒生銀行客戶透過「恒生投資快」應用程式，或恒生個人Mobile App可買賣ETF互聯互通涵蓋的北向合資格ETF，同時可享各項跨境理財投資優惠。

恒生銀行投資產品及顧問業務主管、恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生一直支持及參與香港與內地金融市場互聯互通的發展，除了提供財富管理及跨境金融服務外，也會強化服務網點和產品選擇，配合客戶對跨境金融服務的需要。

ETF 通方面，由即日起至8月31日，透過「恒生投資快」應用程式或恒生個人 Mobile App 買賣 ETF 互聯互通的北向合資格 ETF，可享0.168%佣金優惠。

同時，由即日起至9月30日，合資格恒生客戶新開立「跨境理財北向通」戶口並完成相關匯款，可享高達1,350元迎新及匯款獎賞。全新或現有跨境理財南向通客戶透過恒生個人 e-Banking、恒生個人 Mobile App 或電話理財認購基金可享 0%認購費優惠。

基金互認方面，由即日起至8月31日，客戶認購內地與香港基金互認計劃下獲認可在香港公開發售的內地基金可享 0% 認購費優惠。另外，由即日起至8月31日，客戶透過網上交易渠道買賣滬股通及深股通A 股，可享 0.168%佣金優惠。