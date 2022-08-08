中電料今年燃料費200億元　較前年暴升60%　稱明年加價屬無可避免

全球能源價格高企及供應不穩定，增加電力行業及市民負擔。中電控股（0002）集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄預料，今年在港發電業務支付燃料費料超過200億元，較2021年增加40%，與2020年相比，升幅更超過60%，面對燃料費壓力加大。在倫敦、新加坡、東京的電費亦分別按年有70%、45%及40%升幅，因此年底與政府商討明年電價時，香港加價無可避免。

她指出，中電在4年前曾就燃料賬帳行調整，可見燃料成本上升趨勢。「中電的燃料帳每月均會作出調整，今年1月時報38.6仙，7月時已升到48.2仙，期間已增加8%，反映國際燃料價格大幅飈升，相信趨勢可能持續至下半年。」她指，公司已經盡力控制成本，例如分散能源使用比例、動用燃料賬目及基金調整，以將影響減到最少。

早前公司位於元朗的電纜橋發生火警，阮蘇少湄及首席執行官藍凌志都對所有受影響客戶致歉，稱目前正調查事故原因並與政府合作，事故未有影響日常運作。該公司已向每個受影響住戶派發100元心意券，既希望能彌補當日所帶來的損失，亦帶動市民消費。藍凌志指，事故不影響業務運營，而其維修費用也屬可控制範圍。

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元朗電纜橋火警不影響業務運營

澳洲業務方面，受燃料價格波動影響，該公司錄得79.57億元公平價值虧損。但阮蘇少媚強調有關虧損僅屬會計上虧損，並不影響現金流，當合同到期，有關虧損會對沖。

中電公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔虧損為48.6億元，轉盈為虧。派中期息63仙。期內收入476億元，按年升16.9%。收市報65.95元，升0.5%。