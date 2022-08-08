華置盈喜　上半年轉賺最多9.6億元　收入增幅最少58%

華人置業（0127）盈喜，預料上半年收入按年量加58%至68%；並錄得溢利介乎7.8至9.6億元。

去年上半年華置錄收入7.26億元，應佔綜合虧損為3,700萬元。

公司指出收入及溢利之增加來自於一項非上市股本證券之股息收入。期內認來自一間持有位於香港物業發展項目（佔 10%權益）之接受投資公司之一筆股息收入9.5億元。隨著該接受投資公司確認銷售及溢利，該接受投資公司宣派股息以致於確認該筆股息收入時為公司之收入及溢利帶來貢獻。另一方面，該接受投資公司（分類為通過其他全面收益以反映公平值（「通過其他全面收益以反映公平值」）計量之金融資產）之賬面值於宣派股息時減少相應金額及於本期間公司將於其他全面收益／支出中確認該減少為虧損。

公司又指出期內投資物業之公平值變動轉虧為盈。就投資物業於今年6月30日進行重估，較去年底公平值相比，於本期間將錄得之公平值變動收益約1.04億元。本期間公平值變動收益主要來自位於英國之投資物業之公平值增加所致。未變現之公平值變動乃非現金項目，對公司現金流量並無構成影響。

公司亦表示在證券投資及財資產品之業績轉盈為虧。該虧損主要包含證券投資及財資產品之已變現收益、未變現虧損以及利息／股息收入。期內公司出售若干通過損益以反映公平值（「通過損益以反映公平值」）之證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品。預計該出售帶來已變現收益淨額約2,500萬元及公平值變動之未變現虧損淨額約2.13億元，將於本期間於損益中確認。本集團亦錄得利息／股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值之證券投資及財資產品之利息／股息收入約1,700萬元，以及並無來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之股息收入。