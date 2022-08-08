聯通﹕適時推動分拆研究評估工作　回購視乎現金流

聯通（0762）上半年派息增加37.5%至0.165元（人民幣‧下同）。被問到會否調高全年派息率，公司管理表示自2018年至2021年，派息上已有雙位數增長，並於去年首次派發中期息。公司表示，會以股東的權益作為重大考量，來決定全年派息率的調幅。

至於回購，公司管理層指出其股價受多重因素影響。執行董事兼總裁陳忠岳指出，回購計劃須留意現金流及公司表現另作打算，相信股價不會被長期低估。

被問及會否再分拆業務上市時，陳忠岳指出公司擁有數間優質子公司，在適當時機推進相關分拆上市可能性的研究評估工作，並會適時作披露。

客戶穩定增長

談及中國廣電加入電訊市場，聯通表示歡迎對方加入，能進一步豐富用戶場景，激發動能等好處。談及5G網絡整體的競爭環境時，董事長劉烈宏表示市場已從往日的惡性競爭演變成良性競爭，與同業達成共識，共同為客戶提供優質服務和創造價值。被問到ARPU是否已達頂峰，則從兩方面分析。在市場快速發展的推動下，5G網絡在流量上的確已達頂峰，但5G網絡在應用方面則還有很大的增長空間。

公司又指出新冠疫情所帶來的影響仍在可控範圍內，在用戶數字上，客戶穏定增長，流失率亦有所放緩，有信心能實現全年的增長目標，繼續為客戶鋪路、護航以及連接市場。

陳忠岳指出，疫情爆發對公司網絡建設帶來影響，惟全國建網工作進度良好。上半年完成資本開支283.5億元，當中對5G的資本開支為117億元，新建5G基站為18萬個。他指出上半年的影響屬可控，不會對全年資本計劃帶來影響。

上半年服務收入增8.3%

上半年公司服務收入1,610億元，按年上升8.3%，增速創近年同期新高。另外，公司產業互聯網亦實現收入369億元，其中「聯通雲」收入實現翻倍至187億元，按年增長143.2%。

期內公司經營活動現金流量淨額為421.7億元，資本開支為人民幣283.5億元，扣除資本開支後自由現金流為138.2億元，聯通表示屬良好表現。