美國就業市場仍強勁　花旗經濟學家﹕若9月加息1厘亦不感驚訝

美國日前公佈的就業數據大幅佳於市場預期，意味就業市場仍然強勁，分析預計將為美國大幅加息提供彈藥，當中花旗預計聯儲局將在9月議息會議後，公佈加息1厘。

摩根大通預計，美國今年有可能更大幅度加息，聯儲局將在9月議息會議後，加息0.75厘，而之前預期為0.5厘。該行指出，數據應該會緩解對經濟衰退的擔心，但會加劇對聯儲會加大加息幅度的擔憂。

以Andrew Hollenhorst牽頭的花旗集團經濟學家分析則認為，強勁的就業報告和工資上漲令9月加息0.75厘的可能性極大，並提高更加超大幅加息的可能性。該行基本假設仍然是9月加息0.75厘，但如果核心通膨強於預期，對加息1厘也不會感到太驚訝。

美國7月消費者物價指數（CPI）數據將於本周三發布，市場預計，該指數可能環比上漲0.2%，為2021年1月以來最低；核心CPI可能環比上漲0.5%。根據預測中值，7月份CPI同比漲幅可能從前一個月的9.1%降至8.7%。

美國勞工部周五公佈的數據顯示，美國上個月新增非農就業52.8萬，超過所有經濟學家的預估，失業率也降至3.5%的50年低點，且工資成長加速。