葉劉淑儀受訪談考慮免內地客雙重印花稅（DSD）　稱屬新民黨建議

《彭博》報道，行政會議召集人葉劉淑儀稱，考慮免除內地購房者的雙重印花稅（DSD）。消息傳出後，本港地產股急升。

其後據《商台》中午報道，她澄清表示有關建議只是新民黨的意見，將會在《施政報告》諮詢期間提出。

報道引述葉劉淑儀表示，新民黨一直收到內地來港專才的訴求，希望在未取得永久居留權前，可以與香港居民一樣，獲豁免繳付雙重印花稅，她認為建議有助增強專才對香港的歸屬感，亦是較公平的做法。

被問到建議會否推高樓價，葉劉淑儀認為，目前樓市比較疲弱，相關建議有助挽留人才。

新地（0016）急彈逾2%，新世界發展（0017）升近4%，長實集團（1113）升近2%；恒地（0012）升超3%。此外，美聯（1200）升12.86%，報0.79元。

另外，政府昨日（8日）公布縮減抵港人士檢疫期，由七日酒店檢疫變成「3+4」，即3日酒店檢疫，4日家居監察。葉劉淑儀指，香港在11月前實現零隔離「非常可取」。

行政會議召集人葉劉淑儀。（盧翔銘攝）

現時內地人士來港置業須支付樓價30%的印花稅，包括15%買家印花稅（Buyer Stamp Duty, BSD） 及從價印花稅（Ad Valorem Stamp Duty, AVD）（前稱Double Stamp Duty,DSD）。

自2012年10 月27 日起，一般非香港永久居民及所有公司購買香港住宅，是需要繳付15%的買家印花稅（BSD），而來港置業同時視作購入第二項物業，因而須支付雙倍印花稅（DSD），而第二項物業的從價印花稅稅率調升至劃一15%（AVD），內地客變相需要支付樓價30%印花稅。