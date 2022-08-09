德勤：目標今年與ESG相關服務收入及人手倍增

環境、社會和企業管治（ESG）近年受到市場關注，不少投資者都將企業的ESG水平納入投資考慮；港交所（0388）亦提高ESG的披露要求，並發表氣候信息披露指引及企業淨零排放指引。

德勤華南區主管合夥人歐振興表示，該行今年3月收購一家諮詢服務提供商「低碳亞洲」，以助德勤發展與ESG相關的認證及諮詢服務。他指，業務發展急速，目標今年相關收入及人手增幅均達1倍。

歐振興（左）表示，目標今年相關業務收入及人手增幅均達1倍。

近月人才流失情況改善

他又指，中、小企資源較少，較難紀錄或取得相關氣候數據，但認為通過諮詢服務，可更有系統地儲存數據，並針對與公司業務相關的重點作披露，以節省成本。另外，他亦指出，現時上市公司仍是以「不遵守就解釋」為基礎，並非強制披露，相信未來更多公司採納相關指引，大企業及政府發行綠債，亦助推動行業標準的制定。

另外，移民潮下本港人才流失情況嚴重。德勤中國首席執行官曾順福指，於疫情、社會氣氛下德勤面臨人才流失問題，更直言當客戶出現人員流失時，同時亦向該行「挖角」，造成「二次傷害」。不過他指出，經濟好轉及推出一系列措施後，問題近月開始有改善。

德勤又表示，未來三年會投資10億元，推動德勤香港的業務升級，進一步加強於「十四五」規劃及大灣區的發展。