銀色債券｜8月23日開售　滙豐與渣打及券商認購優惠一文看清

金管局今日﹙9日﹚公布發行第七批銀色債券﹙銀債﹚，將於8月23日至9月2日下午2時供合資格人士認購，將於9月14日發行。銀行及券商為吸引一眾「老友記」認購，均提出多項優惠。



滙豐客戶享「6免」

滙豐銀行表示，合資格客戶透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請，均可享一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

滙豐董事總經理及亞太區外匯、利率及商品業務、債券交易及融資主管石元良表示，香港通脹屬於溫和，美國加息對於香港息口的影響會有滯後，而幅度也未必一致。若果出現較大幅度的輸入性通脹，令本港通脹高於4厘，投資者便可獲取高於4厘的回報。

渣打認購銀債享「5免」

渣打銀行宣布，旗下客戶透過債券戶口認購，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、代收利息。

渣打財富管理投資產品主管許國威表示，政府是次推出的銀債保證息率上調至4厘，是歷來最高，相信認購反應會較以往政府推出的零售債券踴躍。他預期認購額會較去年的銀債多1成半，每人最多可獲分配20手。

花旗提供「7免」優惠

花旗則推出7免優惠。客戶以債券戶口形式認購，可獲以下7項優惠，包括認購手續費﹑存倉費﹑代收利息費﹑到期贖回費﹑提早贖回手續費﹑存入費﹑轉出費。

耀才提供10免優惠

耀才則宣布提供10免優惠。分別為利息﹑按金﹑認購手續費及存入費等多項費用均全免。

輝立﹕以十成展認購5萬元 客戶獲「3免」

輝立予透過全數付款認購的客戶免除手續費。若是認購1至5萬元﹑尋求十成孖展認購的客客，則獲免按金﹑利息及手續費。若客戶以九成孖展融資﹑認購額介乎1至25萬元，利率為1.98厘，手續費為100元。若客戶以九成孖展﹑認購額達25萬元以上，手續費為100元，利率為2.58厘。

致富擬向合資格新客戶送50元超市禮券

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，今次也會推出8免優惠，較去年多1免，並擬為合資格新客戶送50元超市禮券，同時加送港股美股即時報價，以及月供基金及港股美股免佣優惠。

他預計，受到市場高息定存競爭影響，今年銀債或未如以往受熱捧，每人可分配手數或較上次14手為高，若果有意認購，建議每人認購20手。

發行額最多增至450億

新一批銀債發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，每半年付息一次，高於去年的3.5厘。