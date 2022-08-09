銀色債券｜金管局：合資格投資者210萬人　過往僅有2%中途沽出

金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，合資格投資者為60歲以上長者，據統計處數據，目前合資格投資者數目為210萬人。她相信該次發行，市場會有正面及積極。參考第五次及第六次銀債發行經驗，僅有2%的投資者會在銀債年期未完結前沽出，大部分均為長期持有至最後。

她指出，4釐保底息制定主要為參考以往6年6次發行銀債經驗，目前市況以及後市預測的數據，並聽取不同意見包括牽頭行中銀香港及滙豐的意見，目前宏觀經濟及疫情等均未明朗，期望透過銀債推動本港債券市場發展，並令投資者有感到安心的投資產品。她認為4厘保底利率副度合理。

若果本港通脹低於4厘，投資者便可賺取4厘保底息。若果通脹升溫並高於4厘，投資者便可賺取浮息，獲取高於4厘回報。

至於發行額350億元至450億元的制定，則為參考以往市場認購反應，期望合資格的投資者都能夠參與得到。銀債完成認購後，資金會投入外滙基金進行投資，與早前綠債及ibond一樣。

滙豐董事總經理及亞太區外匯、利率及商品業務、債券交易及融資主管石元良表示，香港通脹屬於溫和，美國加息對於香港息口的影響會有滯後，而幅度也未必一致。若果出現較大幅度的輸入性通脹，令本港通脹高於4厘，投資者便可獲取高於4厘的回報。