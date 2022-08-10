恒指跌幅擴大至逾400點　藥明失守70元　安踏跌5%｜持續更新

美股三大指數回落，其中反映科技股走勢的納指，跌幅逾1%，表現遜於道指及標普指數。亞太區股市今早亦承接美股弱勢，普遍向下。商品市場方面，油價及金價均回落，其中紐約期油險守90美元。



【10:54】恒指跌逾400點

港股跌勢進一步下跌，跌幅逾400點，最新報19586點，跌417點，國指最新報6639點，跌155點，科指最新報4165點，報129點。

藥明（2269）跌6.6%，最新報69.6元，安踏（2020）跌5%，阿里健康（0241）跌4.1%，李寧（2331）跌3.9%。

【10:37】恒指挫逾300點

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報19634點，跌369點，國指報6658點，跌135點，科指最新報4173點，跌122點。

比亞迪（1211）跌4.2%，創科（0669）跌3.7%，中生製藥（1177）跌3.1%，潤啤（0291）跌2.9%。

【10:08】恒指跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新報19801點，跌201點，國指報6720點，跌74點，科指最新報4218點，跌77點。

藥明（2269）為最新報70.65元，跌5.2%。

舜宇（2382）最新報112.4元，跌3%。

【09:25】恒指低開46點

恒指低開46點，報19956點，國指最新報6777點，低開16點，科指最新報4281點，低開13點。

阿里（9988）低開0.3%，美團（3690）低開0.7%，騰訊（0700）高開0.5%。

滙豐（0005）高開0.2%。

地產股方面，今早長實（1113）﹑新世界（0017）及新地（0016）均平開，長實最新報55.2元。