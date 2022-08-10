內地上月CPI按年升2.7%　創2年新高　PPI按年升4.2%

內地上月消費物價指數（CPI）按年升幅加快。7月CPI按年增長2.7%，較預期2.9%低，卻較6月的按年2.5%升幅加快，並創2020年7月後新高。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，7月份，受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，CPI按月由平轉漲，按年漲幅略有擴大。據測算，在7月份2.7%的按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.9個百分點，新漲價影響約為1.8個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點。

國家統計局資料顯示，7月，食品中，受前期生豬產能去化效應逐步顯現、部分養殖戶壓欄惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格上漲25.6%；受多地持續高溫天氣影響，鮮菜價格由上月下降9.2%轉為上漲10.3%，漲幅高於季節性；鮮果大量上市，價格下降3.8%。非食品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.07個百分點。

PPI方面，上月PPI按年增長4.2%，預期為4.9%，6月為6.1%。

董莉娟表示上月受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國PPI按月由平轉降，同比漲幅繼續回落。據測算，在7月份4.2%的PPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.2個百分點，新漲價影響約為1個百分點。