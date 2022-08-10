瑞銀料明年內地汽車銷售增速將放緩　政府宜多方入手帶動需求

上半年內地電動汽車銷售已達250萬輛，6月份的銷量更創新高，瑞銀預料2022年中國電動車全年滲透率為25%，其價格亦有上升空間。

內地政府在2022年5月31日，宣佈有關減半徵收車購稅。瑞銀估計此政策將有效刺激内燃機汽車銷售，額外出售70至80萬輛汽車。不過，政府雖積極推出與電動車相關的資助政策，但似乎只能有限度刺激市民對汽車的需求。瑞銀亦預測2023年全年汽車銷售的升幅將會放緩。

對於中國電動汽車市場的未來發展，瑞銀相信鋰電池將積極擴充至全球應用，電池容量亦會慢慢提升，並預計美國及歐美市場的電池供應量將會持續供應不足，而中國出口的磷酸鐵鋰電池也有助填補境外電池供應不足的問題。該行中國汽車行業研究主管鞏旻認為，內地出口電動車須要數十年的時間流轉，與作為電動車之都的挪威有一段距離。

疫情持續反覆，大城市如上海亦受封城影響，再加上內房風波越演越烈，令市民的消費需求下降，逐漸對零售失去信心。鞏旻認為，須在多方面入手，包括政策調整，才能令消費者信心和需求回升。在成本上漲的問題上，他認為此對價格介乎5萬至10萬元人民幣的汽車打擊最大，高端汽車則受較少程度影響。