恒大前首席經濟學家任澤平﹕該出手穩樓市　長遠應取消預售制

恒大前首席經濟學家任澤平於其微信賬號《澤平宏觀》，發表題為「是該出手穩樓市了」的文章，指出「房地產到了出手的臨界點」。在「房住不炒」前題下，當前關鍵是三大任務﹕穩樓市﹑保交樓及房企重組。

他又指出作出內地國民經濟第一大支柱產業，房地產穩則經濟穩。

他指出三大任務為穩樓市﹑保交樓及房企重組，需要通過放鬆前期偏緊的調控政策支持剛需及改善型需求。通過壓實地方主體責任建立房地產紓困基金，及配套金融工具支持保交樓保穩定，通過支持優質房企特別是民企，及配套國有資產管理公司等進行行業內併購重組。

希望政府對優質發展商加大支持力度

他認為經過長短結合的措施，加上以「城市群戰略﹑人地掛鉤﹑金融穩定﹑房地產稅」為主的二次房改，內地樓市有望實現軟著陸。

他指出房地產為經濟周期之母，相當一部份房企「躺平」不買地，對致房地產投資及地方政府土地財政大幅下滑，繼而拖累經濟增長。

任澤平又表示，政府可對仍正常運轉的發展商如民企加大支持力度。能堅持到現在反映管理層基本面仍是過硬。可以考慮由該批優質房企牽頭併購重組整個行業。長遠而言是取消預售制，以及二次房改等。