龍湖遭瑞銀大劈目標價逾5成　兼且被降評級　股價曾瀉近2成

投資者對內房戒心仍相當高，每當有負面消傳出，內房股股價即出現明顯跌幅。藍籌股龍湖（0960）今日股價跌幅曾接近2成，險守20元關。恰巧公司遭到大行唱淡，大削目標價，或因而觸動投資者神經。

瑞銀發表最新報告，將龍湖及另一間內房碧桂園（2007）目標價大劈逾5成。

瑞銀﹕上月百大內房銷售額挫4成

瑞銀於報告內指出，隨著內地有個別業主停止為部份爛尾樓項目供按揭貸款，促使發展商銷售復蘇滯後，在首百大發展商中，上月合約銷售額分別按年及按月下跌40%及27%。該行按龍湖﹑碧桂園﹑萬科（2202）及旭輝（0884）的現金水平，以現金流分析來相關公司現金消耗情況。同時就有關合約銷售，以達到收支平衡的敏感度分析。該行就今年下半年合約銷售的風險更新下，將龍湖及碧桂園的目標價及盈利預測下調。

同時該行亦分別下調碧桂園及龍湖評級，維持旭輝評級為「中性」。該行又指出偏好萬科，因該公司擁有較佳的現金流水平及半國企身份。

該行最新予龍湖目標價為25.7元，較原來目標價降低52%，碧桂園目標價則削減59%至2.7元。

劈碧服目標價逾5成

該行同時將碧桂園服務（6098）及金科服務（9666）評級降至「中性」，及維持旭輝永升服務（1995）「中性」評級。

3隻物管股更遭到瑞銀劈目標價，碧服目標價大減65%至15.2元，金科目標價降至11元，調整幅度為66%。旭輝永升目標價降至5.4元，較原來目標價低53%。