全球Fast Track計劃　投資推廣署夥金管局增「央行數碼貨幣」領域

投資推廣署及金管局今日（10日）聯合宣布全球 Fast Track計劃2022將增設「央行數碼貨幣」領域，為本地和全球公司提供寶貴機會與香港的中央銀行機構合作，促進亞洲及其他地區金融科技的發展和應用。

「央行數碼貨幣」領域會邀請銀行、金融科技及科技公司在八個重點範疇提交創新解決方案，當中包括零售層面央行數碼貨幣應用、批發層面央行數碼貨幣應用、可編程貨幣、互用性、私隱、網絡安全、外匯和流動資金管理及離線支付。入圍者將晉身「央行數碼貨幣」領域的專屬演示環節並角逐三個獎項，包括最佳應用獎、最佳技術獎和最佳生態獎。所有合資格的參加者還有機會與金管局就研究及試點項目合作，以促進央行數碼貨幣生態系統的未來發展。

近年，香港在央行數碼貨幣的國際合作和研究一直處於領先地位，就批發層面央行數碼貨幣的研究更獲市場肯定，被視為全球最成熟的相關研究項目之一。金管局一直積極引領批發及零售層面央行數碼貨幣的探索和研究。而新推出的「央行數碼貨幣」領域正表明金管局致力促進行業增長及推動業界的參與，並善用嶄新技術強化金融體系。

金管局首席金融科技總監周文正表示，作為香港的中央銀行機構，金管局透過「金融科技2025」策略，致力為批發和零售層面央行數碼貨幣在香港的未來發展做好準備。「今年，我們很高興與投資推廣署聯手於全球 Fast Track計劃中增設『央行數碼貨幣』領域。我們相信這個新增設的領域會帶來豐碩成果和獨到見解，加深各方對央行數碼貨幣的認識，提升央行數碼貨幣的生態圈。」

投資推廣署助理署長吳國才表示， 透過讓眾商界領袖與監管機構直接聯繫，這領域能進一步加強全球Fast Track計劃2022，為全球創新者提供全面的一站式支援，鞏固香港作為全球領先金融科技中心的地位。

「央行數碼貨幣」領域由即日起至9月中接受申請。與此同時，投資推廣署亦公布了今年全球Fast Track計劃中企業、投資者和服務巨頭的詳細名單，及一系列令人期待的夥伴計劃，包括Visa Fintech Fast Track 計劃，以及由數碼港和香港科技園公司舉辦的培育計劃。

全球Fast Track計劃是一個一站式的計劃，涵蓋商業配對平台、商業計劃推介比賽和指導環節，為全球金融科技公司與各類亞洲企業、投資者及服務巨頭建立聯繫，共同探索潛在的商業合作和投資商機。全球Fast Track計劃由投資推廣署主辦，並由Finnovasia 協辦。