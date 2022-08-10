軟銀提前結算涉阿里巴巴預付遠期合約　變相減持近一成股權

外電早前報道，阿里巴巴（9988）單一最大股東、孫正義旗下軟銀集團（SoftBank）透過與投行簽預付遠期合約（prepaid forward contracts）變相減持阿里巴巴股份，涉及手上約三分之一阿里巴巴股份，融資多達220億美元（折合約1,726億港元）。

消息終得到官方證實。阿里巴巴最新通告指出，軟銀集團董事會已批准提前結算集團早前與數家金融機構交易對手訂立的涉阿里巴巴股份的預付遠期合約，涉及最多2.42億股的阿里ADR﹙美國存託股份﹚，佔該公司已發行股份總數約9%。軟銀預計，上述交易總收益達4.6萬億日圓（約2,670億港元）

根據軟銀作出的公開披露，上述股份結算將於2022年8月中開始，預計將於2022年9月底完成。減持後，軟銀手上的阿里巴巴持股由23.7%減至14.6%。

消息人士指出，軟銀集團的行動，意味其不會再贖回該批阿里巴巴股份，而有關股份早已在市面流通。通告亦指出，軟銀預計該等預付遠期合約的股份結算將不會導致於各金融機構交易對手向市場額外出售任何阿里股份，原因是該等預付遠期合約所涉及的阿里股份在發生上述變現交易時已經由該等交易對手在市場上進行對沖。