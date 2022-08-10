惠譽降今年本港經濟預測至收縮0.5%　稱放寬隔離無助抵銷增長壓力

評級機構惠譽預料今年香港經濟再度陷入萎縮，將全年經濟預測降至收縮0.5%。在今年4月時，該投資評級機構預測全年增長1%。不過惠譽仍預料明年香港經濟增長幅度為3.5%。

惠譽指出近日政府調整旅客入境隔離安排，有助降低旅客負擔，卻無助抵消香港近期的增長和財政壓力。惠譽亦預料政府於現財政年度，會出現財赤相當於經濟總量約6%，較2月《財政預算案》的預測多近一倍。

惠譽指出，近幾個月來，香港經濟活動略有改善，與當局放鬆了年初為控制新冠疫情爆發而對企業和流動性施加的限制。然而，持續的社交距離措施仍阻礙復甦。該投資評級機構認為，在內地放寬類似政策前，這些控制不太可能完全取消，相關情況可能要到明年或以後才會發生。

惠譽又提到，於4月時確認香港的評級為「AA-」，展望穩定。支撐香港評級的大多數因素保持不變，包括香港龐大的財政儲備等。然而，政府將更廣泛的國家戰略和治理實踐明顯置於經濟競爭力之上，反映出未來的政策趨勢將增加香港作為國際金融及商業中心的風險。若這些風險具體化，經濟活力將減弱，加劇財政政策挑戰，並可能導致香港信用評級面臨下行壓力。