商票逾期謠傳累股價急挫　龍湖︰債務結構没問題　短債僅佔一成

遭瑞銀勁削目標價，兼爆出商票逾期謠傳，龍頭內房龍湖集團﹙0960﹚今日﹙10日﹚暴瀉16.4%，收報20.9元。龍湖管理層今日傍晚也急急舉行分析員電話會議，交代事件。

強調集團無出現「狀況」

集團主席吳亞軍派下定心丹，指今天股價大跌，本身不太在意，因只是市場驚慌情緒所致，集團並無出現「狀況」。她還稱，因現時是業績靜默期，不然股東會出手增持，「在行業最暗淡時，反而要光明去看，現在不是看風險，而是看機會的時候！」

吳亞軍強調，龍湖債務結構没有問題，早為還債提前作準備，而政府一定會想辦法讓行業回到正常水平，雖然不會「大水猛灌」，但政策會逐一出台，對龍湖在內的優質內房是個機會。

去年開始已不做商票

出席電話會議的管理層還有龍湖副主席邵明曉、CEO陳序平及CFO趙軼。管理層重申，商票逾期完全是謠言，會徹查源頭，又指去年開始已不做商票，目前尚餘7億元餘額，料下半年可付清。

管理層補充，龍湖整體債務結構維持穩定，短債佔比僅10%，而外債佔僅30%，

談及市況，管理層稱今年3月至5月因為疫情內房銷情下挫，但自5月開始受惠疫情放緩及政策放鬆，市場勢頭不錯，惟城市分化較為明顯，龍湖主力一線及二線市場，較為安全，例如杭州一個50億元項目，預計推出首日便可清盤。