蓮香樓結業｜被指拖欠員工強積金　積金局已留意有關報道

蓮香飲食集團昨日（9日）凌晨在官方Facebook專頁宣布，特許經營加盟商蓮香樓及蓮香棧於周一（8日）受疫情影響結業，令一眾支持者感到傷感。其後卻傳出該知名食肆拖欠員工薪金﹑長期服務金及強積金。

積金局就此事作回應，指出已留意到最近有關蓮香樓結業及其僱主懷疑拖欠員工強積金的報道。當局指出根據《 強積金條例 》，僱主有責任準時為每名僱員登記加入強積金計劃，並依法定期作出供款。局方亦會定期要求受託人每月通報懷疑拖欠供款個案。

局方重視每一宗僱主違規個案，並會主動跟進，致力保障強積金計劃成員利益。

當局指出，早於2021年3月，接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況。局方隨即介入及跟進，並已成功為47名僱員追討2021年2月至7月，及10月至12月共9期、涉及38.2萬的強積金欠款 。

當局又表示有關跟進工作仍在進行中，正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款，包括就2021年8月至9月及2022年1月至2月涉及約20萬元欠款，提出民事申索 ，以及就2022年3 月至7月涉及約18萬元的欠款準備進行民事申索。