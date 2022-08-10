新一輪拍住上計劃將接受申請　獲批項目資助額增至15萬元

財經事務及庫務局將委託數碼港推行新一輪「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃，稍後開始接受申請。新一輪計劃比以往涵蓋範圍更廣，資助對象除了本地金融科技公司外，亦包括科研機構。參與機構須夥拍金融機構，提出的試驗項目為嶄新實用而市場上尚未出現的金融科技應用方案。

每個獲批項目的資助額將由100,000元提高至150,000元。如項目涉及跨境應用，或合規科技、聯盟式學習（federated learning）技術方案、開放應用程式介面，或環境、社會及管治等新興領域的應用，資助額可達200,000元；如項目對整體行業有更廣的影響，而且能針對行業瓶頸問題提出解決方案，資助額可達400,000元。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，政府十分重視金融科技的發展，並一直鼓勵金融機構與金融科技企業合作，推動數碼化服務。很高興看到不少本地初創企業成功研發出創新實用的金融科技方案，對促進普惠金融作出重要貢獻。有企業的服務範圍更拓展至粵港澳大灣區，以至東南亞地區等，其蓬勃的發展實在令人鼓舞。

他續說：「我們會繼續與業界保持緊密合作，推出多元化措施支持香港金融科技發展，包括推出新一輪『拍住上』金融科技概念驗證測試資助計劃及金融科技從業員培訓資助先導計劃，支持金融業持續創新及加強金融科技人才培育。」

此外，隨着首個適用於銀行從業員、獲資歷架構認可的金融科技專業資歷預計將於今年9月推出，財經事務及庫務局將聯同香港金融管理局及香港銀行學會推出金融科技從業員培訓資助先導計劃，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供8成學費資助，上限為25,000元，名額約1,500個，以推動金融科技人才專業化，並壯大香港金融科技人才庫。數碼港及香港銀行學會稍後將於其網頁公布申請詳情。