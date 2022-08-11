人民幣強勢在岸價揚逾百點　滬深股市齊高收｜持續更新

美國上月通脹按年升幅為8.5%，較預期為低，市場人士即時預期聯儲局往後會放慢減息步伐。受到有關消息刺激，美股周三（10日）全面上揚，其中道指勁升逾500點，重上33000點。亞太區股市今早亦承接美股升勢，韓股及澳洲股市皆上揚。另一方面內房股昨日普遍向下，其中龍湖（0960）大跌逾16%，其後公司發公告指出所有到期商票已兌付，並無逾期支付。



【15:14】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3281點，升61點，滬深300指數收市報4193點，升83點，深成收市報12474點，升250點，創業板收市報2721點，升62點。

至人民幣匯價則處於勢，在岸價最新報6.738，升143點子；離岸價升125點子，報6.7358。

亞太區股市方面，韓股升42點，收市報2523點，台股升258點，報15197點。

港股方面，恒指升409點，報20019點，國指升154點，報6798點，科指升136點，報4310點。

【14:19】港股升幅擴大至逾400點

恒指升幅擴大至逾400點，最新報20027點，升416點，國指升155點，報6799點，科指升129點，報4303點。

體育用品股表現理想，將於收市後公布業績的李寧（2331）升6%，報66.2元；安踏（2020）升4.4%，特步（1368）升5.7%。

【13:03】港股升348點

太古（0019）及旗下太地（1972）已於中午公布業績，同時太古亦宣布回購A股及B股（0087），合共斥資40億元。

太古午後升幅擴大，最新報48元，升6.2%；太地最新報18.8元，升0.4%。

港股方面，恒指最新報19969點，升358點，國指升6775點，升131點，科指升113點，報4287點。

【12:39】港股曾收復2萬點

港股反彈，今早更一度收復2萬點，中午報19959點，升348點，國指升128點，報6772點，科指最新報4287點，升113點，成交額435.7億元。

創科（0669）表現突出，半日揚10.5%，報96.15元，申洲（2313）升5.8%，報82.75元。

手機設備股亦上揚，舜宇（2382）升6.5%，報118.5元。

科技股方面，聯想（0992）升4.6%，阿里（9988）升2.9%，報90.5元，美團（3690）升2.4%。

物管股方面，碧桂園（6098）升3%，保利物業（6049）升2.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升4.5%，碧桂園（2007）升0.9%，中海外（0688）跌1.1%。

【11:44】港股曾收幅2萬點

港股升幅擴大，曾收復2萬點，最新報19997點，升386點，國指升140點，報6784點，科指最新報4299點，升125點。

舜宇（2382）升7.4%，申洲（2313）升5.1%，龍湖（0960）最新報21.95元，升5%。

【10:54】港股維持逾200點升幅

HKTVmall母企香港科技探索（1137）昨日公布7月營運數據，全月訂單商品交易額為6.31億元，按月及按年升2.4%及11.5%，日均訂單總商品交易額按月微跌至2,040萬元，按年則揚11.5%。今早香港科技探索股價上揚，最新報4.71元，升4.7%。

恒指最新報19836點，升225點，國指升79點，報6723點，科指升78點，報4252點。

【09:44】恒指升218點

恒指最新報19829點，升218點，國指最新報6722點，升78點，恒指最新報4250點，升76點。

創科（0669）昨日已公布中期業績，股息增至95仙，今早股股抽升10%，龍湖（0960）升5.5%，阿里（9988）升3.5%。

【09:25】恒指高開229點

恒指最新報19840點，高開229點；國指最新報6726點，高開82點，科指最新報4244點，高開70點。

阿里（9988）變相遭大股東軟銀大手減持，惟今早股價表現突出，高開3.5%，報91元；騰訊（0700）亦隨大市高開1.2%。

昨日大瀉的龍湖（0960）高開5.5%，最新報22.05元。

滙豐（0005）高開0.6%，報52.25元。

藥明（2269）亦反彈，報69.25元，高開2.4%。