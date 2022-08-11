HKTVmall公布上月GMV按年攀升　母企香港科技揚逾4%｜持續更新

美國上月通脹按年升幅為8.5%，較預期為低，市場人士即時預期聯儲局往後會放慢減息步伐。受到有關消息刺激，美股周三（10日）全面上揚，其中道指勁升逾500點，重上33000點。亞太區股市今早亦承接美股升勢，韓股及澳洲股市皆上揚。另一方面內房股昨日普遍向下，其中龍湖（0960）大跌逾16%，其後公司發公告指出所有到期商票已兌付，並無逾期支付。



【10:54】港股維持逾200點升幅

HKTVmall母企香港科技探索（1137）昨日公布7月營運數據，全月訂單商品交易額為6.31億元，按月及按年升2.4%及11.5%，日均訂單總商品交易額按月微跌至2,040萬元，按年則揚11.5%。今早香港科技探索股價上揚，最新報4.71元，升4.7%。

恒指最新報19836點，升225點，國指升79點，報6723點，科指升78點，報4252點。

【09:44】恒指升218點

恒指最新報19829點，升218點，國指最新報6722點，升78點，恒指最新報4250點，升76點。

創科（0669）昨日已公布中期業績，股息增至95仙，今早股股抽升10%，龍湖（0960）升5.5%，阿里（9988）升3.5%。

【09:25】恒指高開229點

恒指最新報19840點，高開229點；國指最新報6726點，高開82點，科指最新報4244點，高開70點。

阿里（9988）變相遭大股東軟銀大手減持，惟今早股價表現突出，高開3.5%，報91元；騰訊（0700）亦隨大市高開1.2%。

昨日大瀉的龍湖（0960）高開5.5%，最新報22.05元。

滙豐（0005）高開0.6%，報52.25元。

藥明（2269）亦反彈，報69.25元，高開2.4%。