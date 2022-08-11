太古斥資40億元回購　A股彈升近9%　大摩續予增持評級

太古（0019）（0087）宣布40億元回購計劃。

公司指出，董事局已批准一項透過於公開市場回購公司的普通A股和B股的計劃，回購股份的金額最高為40億元。股份回購計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

太古指出，回購計劃下的任何股份回購，將根據公司股東於2022年5月12日舉行的 2022 年股東週年大會上授予公司董事局的一般性授權進行，授權董事局行使公司的所有權力，藉以場內回購股份不超過公司於2022年5月12日已發行任何類別股份總數的10%，並將在（i）公司2022年股東週年大會上授予的股份回購授權到期時（詳見公司日期為2022年 4月7日的通函），或（ii）回購的股份總值達到40億元時（以較早者為準）結束。

對於公司宣布回購，市場人士反應理想，股價午後升幅擴大，A股最新報49.2元，升8.9%；B股最新報7.97元，升9.2%。

大行摩根士丹利亦發表報告，指出公司派發A股中期息1.15，較預期的1.05元為高，而40億元回購計劃，可以提升資本回報。同時指出按太古今年預測市賬率0.26倍，及全年股息回報率為6厘來說，實屬吸引。

該行更在報告的標題指出，由於每股派息及回購計劃，促使繼續予太古「增持」評級，目標價為74元。